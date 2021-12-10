Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 10 декабря, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов мороза, в Подмосковье 11–16 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха –около 80%", – говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что усилению морозов будет способствовать влияние холодного антициклона. В ночные часы температура в Москве может понизиться до минус 16 градусов. Как отмечают метеорологи, это ниже климатической нормы на 5–6 градусов.

В воскресенье, 12 декабря, в Москве ожидается повышение температуры на 9–11 градусов. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что в последующие дни температура будет только расти, а уже к началу следующей недели в столицу придет оттепель.