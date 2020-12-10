Первую ханукальную свечу в Москве зажгут без зрителей из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный раввин России Берл Лазар зажжет первую ханукальную свечу в столице без сторонних зрителей, сообщает Агентство "Москва".

Церемония пройдет 10 декабря на Театральной площади рядом с памятником Карлу Марксу. Людей не будет из-за эпидемиологической ситуации.

"Главный раввин России Берл Лазар подожжет огромную менору – это будет первая ханукальная свеча. В связи с коронавирусом мы никого не приглашаем. Будут только раввин и технические службы", – рассказали в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

Там подчеркнули, что это событие пройдет без участия верующих впервые за почти 30 лет.

Ханука – иудейский праздник света, в этом году он начнется вечером 10 декабря и продлится до 18 декабря. Еврейская община ежегодно зажигает ханукальную менору на центральных площадях городов России. Главы общин поздравляют иудеев с праздником и произносят благословения.

В середине II века до нашей эры земли иудеев захватили языческие греко-сирийские правители. Захватив Иерусалим, язычники осквернили Храм – главную святыню иудаизма. Спустя несколько лет иудеи восстали под предводительством Иехуды Маккавея. Через несколько лет Храм был отвоеван и возвращен. Чтобы заново освятить Храм, иудеи зажгли менору – семисвечник, заправляемый маслом. Однако нашелся только один маленький кувшин ритуально чистого масла, которого хватило бы только на один день горения, а для получения новой порции масла нужно 8 дней. Несмотря на это, менора с маслом, рассчитанным только на сутки, была зажжена и горела 8 дней. В память об этом чуде основан праздник Хануки.