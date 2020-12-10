Почти половина семей в России откажется от Деда Мороза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Деда Мороза и Снегурочку в этом году не будут приглашать в гости 48 процентов семей. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
При этом 11 процентов родителей намерены позвать сказочных героев. Еще 26 процентов респондентов рассказали, что в роли аниматоров для детей выступят их родственники. Не определились с решением по данному вопросу 15 процентов родителей.
Некоторые семьи готовы пригласить Деда Мороза в дом столько с отрицательным тестом на коронавирус, а некоторые – пообщаться со сказочным персонажем в режиме онлайн.
Отмечается, что количество вакансий Дедов Морозов также снизилось. Спад составил 60 процентов по сравнению с 2019 годом. В среднем, стоимость работы волшебника стоит от 2 000 до 5 000 рублей.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в этом году не заказывать на дом Деда Мороза и Снегурочку. По словам политика, его инициатива обусловлена мерами безопасности.
Также сообщалось, что в Москве впервые заработала электронная почта Деда Мороза.
Отправить письма волшебнику можно с 18 ноября по 15 января, для этого нужно лишь заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Затем надо написать текст послания, при желании прикрепить файл с рисунком и указать адрес электронной почты, на который придет ответ.
Аналитики заявили, что спрос на Дедов Морозов упал почти вдвое из-за пандемии
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