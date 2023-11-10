Более 50% россиян считают отзыв ратификации ДВЗЯИ правильным решением

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Свыше половины опрошенных россиян считают, что отзыв о ратификации Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – правильное решение. Опрос проводил Фонд "Общественное мнение", результаты опубликованы на сайте организации.

Согласно исследованию, 56% россиян поддерживают отзыв ратификации ДВЗЯИ, 23% придерживаются противоположного мнения, 21% затруднились ответить.

Отмечается, что 15% респондентов, оценивших отзыв ратификации ДВЗЯИ положительно, аргументировали свою позицию тем, что не все страны ратифицировали этот договор, и ядерные испытания продолжаются. Еще 12% считают, что решение российского президента позволит обеспечить безопасность страны, еще 10% уверены, что ядерное оружие – это элемент влияния на политической арене.

Ранее Владимир Путин подписал закон об отзыве РФ ратификации ДВЗЯИ. Он вступает в силу с момента его опубликования.

Предложение об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесли в Госдуму 13 октября. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Москва 23 года ждала того, чтобы Вашингтон ратифицировал этот договор, однако Штаты этого не сделали.