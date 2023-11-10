Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 20:53

Общество

Более 50% россиян считают отзыв ратификации ДВЗЯИ правильным решением

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Свыше половины опрошенных россиян считают, что отзыв о ратификации Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – правильное решение. Опрос проводил Фонд "Общественное мнение", результаты опубликованы на сайте организации.

Согласно исследованию, 56% россиян поддерживают отзыв ратификации ДВЗЯИ, 23% придерживаются противоположного мнения, 21% затруднились ответить.

Отмечается, что 15% респондентов, оценивших отзыв ратификации ДВЗЯИ положительно, аргументировали свою позицию тем, что не все страны ратифицировали этот договор, и ядерные испытания продолжаются. Еще 12% считают, что решение российского президента позволит обеспечить безопасность страны, еще 10% уверены, что ядерное оружие – это элемент влияния на политической арене.

Ранее Владимир Путин подписал закон об отзыве РФ ратификации ДВЗЯИ. Он вступает в силу с момента его опубликования.

Предложение об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесли в Госдуму 13 октября. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Москва 23 года ждала того, чтобы Вашингтон ратифицировал этот договор, однако Штаты этого не сделали.

Читайте также

обществополитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика