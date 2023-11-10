В ГД внесли проект о наказании за преступления против военной службы для добровольцев

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько депутатов вместе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым направили в Госдуму законопроект об уголовном наказании за некоторые преступления против военной службы, под действие которого будут попадать участники добровольческих формирований. Документ опубликован в думской базе данных.

Сейчас по статье 331 УК РФ преступлениям против военной службы будут считаться действия против прохождения военной службы, которые совершили призывники или контрактники, а также военнослужащие, находящиеся в запасе и участвующие в военных сборах.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому граждане, проходящие службу в добровольческих формированиях, будут привлекаться к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно вооружению, военному имуществу и технике при выполнении своих обязанностей.

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