ГД распространяет на добровольцев ответственность за порчу военного имущества

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому граждане, проходящие службу в добровольческих формированиях, будут привлекаться к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно вооружению, военному имуществу и технике при выполнении своих обязанностей. Об этом пишет ТАСС.

Документ в ГД внесла группа депутатов палаты во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, сказано в сообщении. Поправки предлагается внести в закон "О материальной ответственности военнослужащих".

В пояснительной записке подчеркивается, что добровольцы наравне с военнослужащими ВС РФ принимают участие в боевых действиях, обеспечиваются военной техникой, вооружением, материально-техническими средствами. При этом к материальной ответственности за намеренное приведение в негодность или утрату военного имущества, техники, вооружения, переданных для выполнения задач, по закону привлекаются только военнослужащие.

Ранее партия "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму инициативу, которая предоставит мобилизованным, добровольцам и их семьям право на бесплатный отдых в государственных санаториях, домах отдыха, детских лагерях и турбазах.

До этого партия ЛДПР представила законопроект о квоте в 10% для поступления в колледжи для участников СВО. Как уточнял первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию, член фракции Владимир Сипягин, инициатива расширяет уже действующие льготы для участников спецоперации.

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