ТРЦ "Акварель" в Пушкино откроют в декабре

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Открытие торгово-развлекательного центра "Акварель" в городском округе Пушкино запланировано на декабрь 2019 года.

Этому объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Московской области.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

"В декабре 2019 года состоится открытие торгово-развлекательного центра "Акварель" в Пушкино. Минжилполитики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию", – сказано в сообщении.

Инвестиции в проект составили 10 миллионов рублей. Застройщиком выступает ООО "Ситрас" (АШАН). Площадь центра составит 108 тысяч квадратных метров.

