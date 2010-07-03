ТРЦ "Акварель" в Пушкино откроют в декабре

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Открытие торгово-развлекательного центра "Акварель" в городском округе Пушкино запланировано на декабрь 2019 года.
Этому объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Московской области.
Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.
"В декабре 2019 года состоится открытие торгово-развлекательного центра "Акварель" в Пушкино. Минжилполитики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию", – сказано в сообщении.
Инвестиции в проект составили 10 миллионов рублей. Застройщиком выступает ООО "Ситрас" (АШАН). Площадь центра составит 108 тысяч квадратных метров.