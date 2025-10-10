Москвичей предупредили о тумане с видимостью 100–500 метров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей столицы предупредили о тумане, который ожидается в период с 22:00 10 октября до 10:00 11 октября. Пост об этом был опубликован в телеграм-канале ГУ МЧС России по Москве.

Из-за тумана видимость на дорогах уменьшится до 100–500 метров. В связи с этим ведомство попросило горожан быть осторожнее на улицах, а также посоветовало надевать вещи со светоотражающими элементами. Пешеходов призвали внимательнее переходить проезжую часть.

Вместе с тем водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и держать дистанцию с двигающимися впереди машинами. Также их призвали снижать скорость у школ и детсадов.

"Берегите себя и своих близких. При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

Департамент транспорта Москвы также попросил автомобилистов не отвлекаться на телефон во время движения.

Из-за тумана в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать в столице до 10:00 субботы, 11 октября.

Ранее сообщалось, что в связи со смещением циклона "Барбара" с центральной части европейской территории России в первый день предстоящих выходных москвичей ждет теплая погода с температурой на 2–3 градуса выше нормы – от 10 до 13 градусов. Также ожидается небольшой дождь. Ночью 11 октября столбики термометров опустятся до 7–9 градусов.