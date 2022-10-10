Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:02

Общество

Синоптик рассказал о заморозках в Московском регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице на этой неделе не ожидается минусовых температур, однако заморозки могут фиксироваться в Подмосковье. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По прогнозам синоптика, до пятницы, 14 октября, включительно в городе ожидается до 10...12 градусов в дневные часы.

С понедельника до пятницы у нас переменная облачность без осадков.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Ночью в эти дни температура воздуха в столице опустится до 0...2 градусов, продолжает метеоролог. При этом в Подмосковье в период рабочей недели не исключены заморозки.

"Москве, может быть, это не грозит, а по области, в Подмосковье, по низким местам, например, в Клину, где пониже, там вполне возможны заморозки до -2", – объясняет Цыганков.

В выходные в Москве ветер сменится на южный, за счет чего ночи станут теплее, столбики термометров покажут до 2...7 градусов. Днем в субботу и воскресенье прогнозируется 7...12 градусов, добавил синоптик.

Предварительно, к субботе подойдет следующий циклон. Будет без осадков облачно. В воскресенье облачно с дождем.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Ранее жителям Центральной России пообещали продолжение золотой осени на неделе с 10 октября. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в эти дни ожидаются комфортные погодные условия.

Читайте также

Медведева Светлана

обществопогодаэксклюзив

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика