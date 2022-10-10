13:02Общество
Синоптик рассказал о заморозках в Московском регионе
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столице на этой неделе не ожидается минусовых температур, однако заморозки могут фиксироваться в Подмосковье. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По прогнозам синоптика, до пятницы, 14 октября, включительно в городе ожидается до 10...12 градусов в дневные часы.
Ночью в эти дни температура воздуха в столице опустится до 0...2 градусов, продолжает метеоролог. При этом в Подмосковье в период рабочей недели не исключены заморозки.
"Москве, может быть, это не грозит, а по области, в Подмосковье, по низким местам, например, в Клину, где пониже, там вполне возможны заморозки до -2", – объясняет Цыганков.
В выходные в Москве ветер сменится на южный, за счет чего ночи станут теплее, столбики термометров покажут до 2...7 градусов. Днем в субботу и воскресенье прогнозируется 7...12 градусов, добавил синоптик.
Ранее жителям Центральной России пообещали продолжение золотой осени на неделе с 10 октября. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в эти дни ожидаются комфортные погодные условия.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!