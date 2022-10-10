Синоптик рассказал о заморозках в Московском регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице на этой неделе не ожидается минусовых температур, однако заморозки могут фиксироваться в Подмосковье. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По прогнозам синоптика, до пятницы, 14 октября, включительно в городе ожидается до 10...12 градусов в дневные часы.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета С понедельника до пятницы у нас переменная облачность без осадков.

Ночью в эти дни температура воздуха в столице опустится до 0...2 градусов, продолжает метеоролог. При этом в Подмосковье в период рабочей недели не исключены заморозки.

"Москве, может быть, это не грозит, а по области, в Подмосковье, по низким местам, например, в Клину, где пониже, там вполне возможны заморозки до -2", – объясняет Цыганков.

В выходные в Москве ветер сменится на южный, за счет чего ночи станут теплее, столбики термометров покажут до 2...7 градусов. Днем в субботу и воскресенье прогнозируется 7...12 градусов, добавил синоптик.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Предварительно, к субботе подойдет следующий циклон. Будет без осадков облачно. В воскресенье облачно с дождем.

Ранее жителям Центральной России пообещали продолжение золотой осени на неделе с 10 октября. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в эти дни ожидаются комфортные погодные условия.



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