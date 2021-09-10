В Роскачестве дали советы по выбору арбуза

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В Роскачестве советуют при выборе арбуза обращать внимание на его корку: чем больше на ней трещин, тем выше риск проникновения бактерий в продукт. Об этом РИА Новости рассказали в организации.

"При выборе арбуза нужно обращать внимание на его корку. На ней не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды", – отметили в Роскачестве.

Через такие трещины быстро проникают микроорганизмы, затем они размножаются внутри ягоды, а в конце провоцируют отравление. По этой же причине не рекомендуется покупать разрезанные арбузы.

"Плод необходимо тщательно промыть – это важно для безопасности потребителя. Перед тем, как нарезать арбуз, тщательно вымойте кожуру от частичек почвы и содержащихся в ней микробов", – добавили в организации.

Ранее сообщалось, что два человека умерли и один находится в реанимации после отравления арбузом, который семья купила в магазине "Магнит" на улице Совхозной в Москве.

8 августа вся семья, кроме отца, после ужина ела арбуз. Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Позже их госпитализировали в больницу. Врачи не смогли спасти бабушку, а на следующий день умер ребенок. В реанимации остается мама, ее состояние удалось стабилизировать.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Кроме того, проверку организовала прокуратура Москвы.

