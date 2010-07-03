Фестиваль Русского географического общества пройдет в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 13 по 22 сентября в парке "Зарядье" пройдет IV фестиваль Русского географического общества, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РГО.

Проект посвящен путешествиям по России и популяризации туристических маршрутов. Начало торжественной церемонии открытия – в 11:00.

Одним из главных событий церемонии станет награждение победителей всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".

В пресс-службе напомнили, что фестиваль проводится раз в два года. На этот раз лозунг мероприятия: "Открываем Россию заново! Вместе!"

Посетители смогут совершить своеобразное "кругосветное путешествие" по России и узнать как можно больше о самых красивых местах.

В апреле Русское географическое общество представило Владимиру Путину проекты 2019 года. Президент рекомендовал профильным ведомствам наладить взаимодействие с авторитетными экспертами общества.