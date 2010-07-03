Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:37

Фестиваль Русского географического общества пройдет в "Зарядье"

общество парки

15:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 13 по 22 сентября в парке "Зарядье" пройдет IV фестиваль Русского географического общества, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РГО.

Проект посвящен путешествиям по России и популяризации туристических маршрутов. Начало торжественной церемонии открытия – в 11:00.

Одним из главных событий церемонии станет награждение победителей всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".

В пресс-службе напомнили, что фестиваль проводится раз в два года. На этот раз лозунг мероприятия: "Открываем Россию заново! Вместе!"

Посетители смогут совершить своеобразное "кругосветное путешествие" по России и узнать как можно больше о самых красивых местах.

В апреле Русское географическое общество представило Владимиру Путину проекты 2019 года. Президент рекомендовал профильным ведомствам наладить взаимодействие с авторитетными экспертами общества.

Читайте также

общество парки

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика