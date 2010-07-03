Фестиваль РГО-2019 пройдет в "Зарядье"

Парк "Зарядье" в 2019 году примет традиционный фестиваль Русского географического общества. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента РГО, министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Он напомнил, что фестиваль проводится каждые два года. По словам Шойгу, в парке будут представлены почти все уголки страны.
В пресс-службе РГО добавили, что гости станут участниками виртуальных экскурсий, посетят кинопоказы и лекции о российских достопримечательностях. Президент РГО убежден, что это поможет развитию внутреннего туризма.
23 апреля Русское географическое общество представило Владимиру Путину проекты 2019 года. В свою очередь президент рекомендовал профильным ведомствам наладить взаимодействие с авторитетными экспертами общества.
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