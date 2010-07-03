Астроном посоветовал наблюдать метеорный поток Персеид после 3 ночи

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Наилучшие условия для наблюдения пика активности метеорного потока Персеид наступят с 11 по 13 августа во второй половине ночи из-за почти полной луны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на астронома Александра Якушечкина.
Начиная с 10 по 13 августа люди смогут увидеть максимум метеорного потока, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла). Персеиды славятся наличием в их составе ярких "падающих звезд".
"К сожалению, в этом году наблюдения Персеид на территории России сильно затруднит предстоящее 15 августа полнолуние, то есть в дни максимума активности потока засветка от Луны будет очень сильная. Тем не менее, 13 августа Луна (на широте Крыма) зайдет за горизонт в 3:19 ночи (по Москве), что позволяет нам спокойно наблюдать метеорный рой Персеид вплоть до утренней зари", – сказал Якушечкин.
В Москве 13 августа Луна уйдет за горизонт в районе 2:15 ночи.
Эксперт советует начать наблюдать поток Персеиды с 10 августа, когда Луна будет заходить за горизонт еще раньше. В ночь с 9 на 10 августа Луна зайдет за горизонт в районе часа ночи, и именно в эту ночь произойдет соединение Луны с Юпитером.
Ранее сообщалось, что пик метеорного потока Персеид, который в этом году придется на 12 и 13 августа, будет хорошо виден в небе над Москвой.
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