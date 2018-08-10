В Сети набирают популярность видеоролики российского космонавта о жизни на МКС

В Сети набирают популярность видеоролики российского космонавта Олега Артемьева о жизни на МКС.
Как сообщают "Аргументы недели", одним из наиболее просматриваемых видео стала экскурсия по космической станции. В этом ролике Олег Артемьев показывает и рассказывает, как выглядит изнутри и как функционирует МКС.
Первый полет Артемьева в космос состоялся 26 марта 2014 года в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-12М", бортинженера 39-й и 40-й основных экспедиций МКС вместе с Александром Скворцовым и Стивеном Свонсоном. 28 марта корабль успешно состыковался с МКС.
Второй полет начался 21 марта 2018 года. Экипаж корабля "Союз МС-08" в составе командира корабля Олега Артемьева и бортинженеров Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда (НАСА). 23 марта корабль успешно состыковался с МКС.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: