В Сети набирают популярность видеоролики российского космонавта о жизни на МКС

В Сети набирают популярность видеоролики российского космонавта Олега Артемьева о жизни на МКС.

Как сообщают "Аргументы недели", одним из наиболее просматриваемых видео стала экскурсия по космической станции. В этом ролике Олег Артемьев показывает и рассказывает, как выглядит изнутри и как функционирует МКС.

Первый полет Артемьева в космос состоялся 26 марта 2014 года в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-12М", бортинженера 39-й и 40-й основных экспедиций МКС вместе с Александром Скворцовым и Стивеном Свонсоном. 28 марта корабль успешно состыковался с МКС.

Второй полет начался 21 марта 2018 года. Экипаж корабля "Союз МС-08" в составе командира корабля Олега Артемьева и бортинженеров Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда (НАСА). 23 марта корабль успешно состыковался с МКС.