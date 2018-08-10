Бывшему главе УСБ СК Максименко предъявили новое обвинение во взятке

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Бывшему главе управления собственной безопасности Следственного комитета Михаилу Максименко предъявили новое обвинение во взятке. Об этом заявил журналистам прокурор Игорь Потапов, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, Максименко выдвинули обвинение в получении одного миллиона долларов вместе с генералами Александром Дрымановым и Денисом Никандровым.

20 апреля Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей и лишил специального звания "полковник юстиции".

Как установил суд, экс-глава УСБ СК Максименко получил 500 тысяч долларов от бизнесмена Олега Шейхаметова. За это он должен был содействовать освобождению из СИЗО Андрея Кочуйкова – соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Кроме того, Максименко получил 50 тысяч долларов от бизнесмена Бадри Шенгелия за организацию служебной проверки против полицейских, расследовавших деятельность бизнесмена.

Максименко арестовали летом 2016 года. Также были задержаны и арестованы его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления СК Денис Никандров.