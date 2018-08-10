Атмосферное давление в столице побило рекорд

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В столице зафиксировали рекорд атмосферного давления для 10 августа. Утром в пятницу оно поднялось почти до 757,9 миллиметра ртутного столба, сообщает портал "Метеоновости".
По информации портала, в 07:00 показатели атмосферного давления выросли до 757,9 миллиметра ртутного столба, или 1009,9 миллибара, что "стало новым суточным рекордом для 10 августа". Как уточнили синоптики, прошлый рекорд был установлен в 2017 году. Тогда атмосферное давление повысилось до 1009,6 миллибара.
При этом, предупредили специалисты, к вечеру 12 августа атмосферное давление в Москве понизится до 743 миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптики объявили желтый уровень опасности в столичном регионе на 11 августа из-за риска возникновения пожаров. По прогнозам, в субботу температура в столице и Подмосковье поднимется до плюс 27−29 градусов.
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