Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Тридцатиградусная жара ожидает москвичей в выходные. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Температура воздуха в ночные часы в городе составит 16-18 градусов, по области 14-19 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 27-30 градусов. Также возможна небольшая облачность, без осадков.

Однако, как рассказали синоптики Агентству "Москва", теплая погода задержится в столичном регионе ненадолго. Уже к началу следующей недели в регионы средней полосы России придет похолодание.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что начиная с понедельника, с приближением атмосферных фронтов циклона, на небе станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. А максимальная температура днем составит 20–25 градусов.