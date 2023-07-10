В Госдуме призвали обновить правила маркировки видео иноагентов

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В РФ предложили включить в видеоматериалы иноагентов звуковые уведомления об их статусе. Соответствующее обращение думский депутат Евгений Федоров направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Согласно действующему законодательству, производимые иностранными агентами материалы обязаны иметь соответствующую маркировку – указание (уведомление) об авторе материала. Текстовые и видеоматериалы помечаются текстовыми указаниями об авторе, а аудиоматериалы – звуковыми.

Однако, отметил Федоров, россияне часто пользуются видеоматериалами в качестве источника аудиоинформации. Граждане не обращают внимания на визуальное содержание, уточнил депутат.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения требований соответствующей маркировки для аудиовизуальных (видео) материалов – размещать на них звуковые указания одновременно с текстовыми", – приводит текст обращения RT.

Ранее ассоциация развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила штрафовать блогеров из РФ на сумму до 3 миллионов рублей за рекламу товаров и услуг из недружественных государств. Такая мера необходима для сохранения экономической независимости России в текущих геополитических условиях, уточнили в организации.