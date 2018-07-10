Росстандарт создаст черные и белые списки продукции со знаком ГОСТ

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Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов сообщил, что в России создадут черные и белые списки продукции с отметкой ГОСТ.

По его словам, начинаются выборочные проверки продукции, которая отмечена знаком ГОСТ. Результаты мониторинга отобразят в специальных реестрах на сайте ведомства, передает РИА Новости.

"Таким образом, потребители будут проинформированы о продукции, успешно прошедшей оценку соответствия стандарту, так и необоснованно поместившие знак ГОСТ на свои товары", – сказал Абрамов на промышленной выставке "Иннопром-2018".

Абрамов отметил, что планируется вернуть доверие всех участников рынка к ГОСТу. Этот знак гарантирует, что продукция отвечает национальным стандартам и не является фальсификатом.

Производителям рекомендовали подготовиться к проверкам.

В черный список попадет продукция, на которой стоит знак НСС и отсутствует подтверждение соответствия требованиям национальных стандартов.

Ранее сообщалось, что отмеченные знаком ГОСТ товары начали проверять в России. В этом году проверка пройдет в семи российских регионах – Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях, а также в Крыму. Со следующего года ее будут проводить уже по всей России.