Росстандарт создаст черные и белые списки продукции со знаком ГОСТ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов сообщил, что в России создадут черные и белые списки продукции с отметкой ГОСТ.
По его словам, начинаются выборочные проверки продукции, которая отмечена знаком ГОСТ. Результаты мониторинга отобразят в специальных реестрах на сайте ведомства, передает РИА Новости.
"Таким образом, потребители будут проинформированы о продукции, успешно прошедшей оценку соответствия стандарту, так и необоснованно поместившие знак ГОСТ на свои товары", – сказал Абрамов на промышленной выставке "Иннопром-2018".
Абрамов отметил, что планируется вернуть доверие всех участников рынка к ГОСТу. Этот знак гарантирует, что продукция отвечает национальным стандартам и не является фальсификатом.
Производителям рекомендовали подготовиться к проверкам.
В черный список попадет продукция, на которой стоит знак НСС и отсутствует подтверждение соответствия требованиям национальных стандартов.
Ранее сообщалось, что отмеченные знаком ГОСТ товары начали проверять в России. В этом году проверка пройдет в семи российских регионах – Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях, а также в Крыму. Со следующего года ее будут проводить уже по всей России.
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