Росстандарт начал проверку товаров со знаком ГОСТ

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Отмеченные знаком ГОСТ товары начали проверять в России, сообщает пресс-служба Минпромторга.

В этом году проверка пройдет в семи российских регионах – Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях, а также в Крыму. Со следующего года ее будут проводить уже по всей России.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, проект Национальной системы сертификации (НСС) поможет защитить права потребителей, доверяющих товарам с указанием "ГОСТ". При этом, права бизнес-сообщества ущемляться не будут – никаких ограничений для продукции без такой маркировки вводить не будут.

Если специалисты выявят несоответствие продукции и маркировки, производителю грозят как административная, так и уголовная ответственность, а также штраф до 500 тысяч рублей.

Компании, подтвердившие соответствие своей продукции госстандарту, попадут в специальный реестр.