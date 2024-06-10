Дождь с грозой ожидается в Москве с вечера 10 июня до утра 11 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный дождь ожидается в Москве с 22 часов 10 июня до 10 часов 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.



В это время, по данным синоптиков, возможен град, гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Поэтому столичное управление МЧС рекомендует жителям и гостям города быть внимательными и осторожными на улице, не оставлять детей без присмотра, а также обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

"Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", – рекомендуют в ведомстве.

Кроме того, водителям предлагается избегать внезапных маневров и парковать авто вдали от деревьев. В случае необходимости нужно звонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее столичный Дептранс в связи с погодными условиями призвал москвичей пересесть на метро. По информации научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, с 11 по 13 июня может выпасть до 90% месячной нормы осадков.

