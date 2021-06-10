Москва онлайн покажет финал конкурса "Мисс уголовно-исполнительная система"

Фото: fsin.gov.ru

11 июня Москва онлайн покажет своим зрителям заключительный этап VI Всероссийского конкурса "Мисс уголовно-исполнительная система". В нем примут участие 12 сотрудниц УИС. Всего в конкурсе участвовали 86 девушек.

В рамках конкурсной программы участницы выступят с рассказом о своем родном крае, продемонстрируют видеоролик, посвященный профессии, "оживят" музейный экспонат в конкурсе "Ночь в музее" и исполнят танцевальный номер.

Проголосовать за понравившуюся участницу можно на официальном сайте ФСИН.

Смотрите трансляцию 11 июня в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.