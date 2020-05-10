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Общество

16:28

Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

общество культура

Фото: ТАСС/Александр Куров

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая ранее заболела двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.

Недавно актриса сдала тест на коронавирусную инфекцию, он показал отрицательный результат, передает РИА Новости. Известно, что Васильева уже чувствует себя лучше, температура спала.

После того, как у нее обнаружилось недомогание в связи с высокой температурой и кашлем, артистка обратилась к врачам.

В дальнейшем телеведущая сообщила, что у нее двусторонняя пневмония, клиническая картина говорила об обнаружении коронавируса. Предположение о заболевании COVID-19 основывалось на результатах компьютерной томографии.

"Чувствую себя хорошо, карантин мой уже заканчивается, так что, надеюсь, что все закончится скоро", – уточнила Васильева.

Кроме того, она добавила, что не сдавала второй тест на коронавирус, предложения повторно провериться на заболевание не поступало.

Ранее в СМИ говорилось, что у Васильевой выявлен коронавирус. С ухудшением самочувствия она обратилась в медицинское учреждение, в настоящий момент проходит курс лечения на дому.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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