За сутки в России зафиксировали более 6,6 тыс случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки на территории России коронавирусом заболели более 6 622 человека, от последствий болезни умерли 34 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Кроме того, были госпитализированы 467 человек. Согласно информации, число госпитализаций увеличилось в 24 регионах страны, снижение выявили в 38 субъектах. По данным штаба, за прошедшие сутки число заболеваний снизилось на 1 386.

"Выздоровел за сутки 6 981 человек, или на 4,5% меньше в сравнении с 9 апреля", – указала организация.

Всего с начала пандемии на территории России было выявлено 22 721 610 случаев коронавируса, скончались 397 604 человека, а выздоровели 22 095 237 пациентов.

Ранее ученые из Университета Майами выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери заразились COVID-19 во время беременности. В то время вакцины против коронавирусной инфекции еще не были доступны, и вирус проник в плод через плаценту и поразил головной мозг.

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