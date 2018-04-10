В МЧС предупредили москвичей о резком похолодании

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В ближайшие часы в столичный регион придет похолодание. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Непогоду принесет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха упадет до 0... +5 градусов. Похолодание будет сопровождать северный и северо-восточный ветер с порывами до 13–18 метров в секунду.

На 11 апреля в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Ожидается переменная облачность и восточный ветер, 5–10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12–17 метров в секунду.