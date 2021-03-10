Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Тимирязевский суд столицы оштрафовал на 10 тысяч рублей киноактрису Аглаю Тарасову за участие в несогласованной акции, проходившей в Москве. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

"Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ", – говорится в сообщении собеседницы агентства.

На самом заседании артистки не было, на суде присутствовал только адвокат. Такая практика является допустимой при рассмотрении административных процессов.

В связи с "нарушением участником публичного мероприятия порядка его проведения" девушке грозил штраф в размере 10–20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Согласно материалам дела, Тарасова вечером 2 февраля на Большой Дмитровке, находясь "в составе группы граждан в количестве более 500 человек, скандируя различные лозунги, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, добровольно приняла участие в несогласованном публичном массовом мероприятии".

В скором времени Тарасову доставили в отдел полиции, так как она не реагировала на предупреждения правоохранителей, следует из протокола.

Несогласованные акции проходили 23 января в разных городах РФ и продолжились 31-го числа. Кроме того, была проведена несогласованная акция и 2 февраля.

Ранее в суд поступили протоколы на соцсети за призывы детей к участию в незаконных акциях. Говорилось, что интернет-платформы не проследили за содержанием постов, в которых были призывы к участию в незаконных акциях, и допустили их публикацию.