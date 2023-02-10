12:21Общество
Невролог развеял миф о пользе пива для страдающих деменцией
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Любое спиртное наносит вред организму, поэтому пиво или вино не помогут при деменции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на невролога Александра Комарова.
По его словам, спиртное приводит к развитию болезни Пика и алкогольной деменции, которая быстрее развивается у людей, выпивающих ежедневно.
"Алкоголь отрицательно влияет и на деменцию альцгеймеровского типа. Спиртное сопровождает болезнь и в некоторых аспектах комбинирует с Корсаковским синдромом, что ухудшит прогноз пациента на выздоровление", – пояснил Комаров.
Невролог добавил, что алкоголь вредит независимо от количества выпитого. Он пояснил, что при ежедневном употреблении спиртного у человека меняется психическое поведение.
По словам специалиста, через месяц приема банки пива или бокала вина человеку понадобится уже двойная доза.
Ранее врач-невролог Татьяна Щербакова рассказала, как можно снизить риск развития деменции. По ее словам, для этого нужно заниматься спортом, поддерживать нормальную массу тела, а также постоянно учиться.
Она рекомендовала проводить диагностику и коррекцию артериальной гипертензии, сахарного диабета, обмена холестерина и депрессии. Специалист также отметила важность соблюдения нормального режима сна.
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