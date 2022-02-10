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Москва 24

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общество

17:12

Москва 24: специалисты расскажут, возможен ли полный запрет суррогатного материнства в РФ

обществопресс-конференция

Фото: depositphotos/choreograph

11 февраля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится круглый стол на тему "Суррогатное материнство в России: возможен ли полный запрет?".

Необходимы ли отдельные меры регулирования суррогатного материнства в России? Какие законопроекты готовятся? Об этом и многом другом расскажут:

  • член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова (онлайн);
  • заместитель председателя Совета по правам человека при президенте России Ирина Киркора;
  • академик РАН, профессор, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава РФ Геннадий Сухих;
  • главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина;
  • председатель патриарший комиссии по правам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов;
  • лидер движения "За права женщин России", первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов Людмила Айвар.

Смотрите прямую трансляцию 11 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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