В Великобритании нашли новые симптомы коронавируса

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Ученые из Имперского колледжа Лондона нашли ряд симптомов, часто возникающих при заболевании COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

По данным исследователей, к признакам заражения относятся озноб, потеря аппетита, головные боли и боли в мышцах. В рамках исследования REACT-1 стало известно, что подобные симптомы лидируют по распространенности среди заболевших после выделяемых британскими врачами четырех главных признаков коронавируса. Речь идет о повышении температуры, кашле, потере возможности чувствовать запахи, вкусы.

У участников исследования, в котором поучаствовало больше миллиона жителей страны, чаще подтверждалось заражение коронавирусной инфекцией именно при таких симптомах.

Чем больше симптомов упоминали случайно выбранные люди, тем выше была вероятность, что результаты теста подтвердят наличие инфекции. Оказалось, что 60% инфицированных говорили о том, что не испытывали никаких симптомов болезни в течение недели перед тестом.

На головные боли чаще всего жаловались дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет, о боли в мышцах сообщали в основном в возрастной группе от 18 до 54 лет. Кроме того, потеря аппетита чаще замечена у участников эксперимента старше 55 лет.

Сейчас британцам рекомендуют сдавать анализы при наличии любого из четырех основных симптомов.

Ранее в ВОЗ объяснили, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19. Четвертую неделю подряд количество новых зарегистрированных случаев во всем мире снижается.