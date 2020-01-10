Экскурсия о легендарных конструкторах "Люди и космос" стартует на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Экскурсия о легендарных конструкторах "Люди и космос" стартует в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 12 января. Об этом информирует пресс-служба выставочного комплекса.

Отмечается, что тематическая экскурсия приурочена ко дню рождения Сергея Королева. В рамках мероприятия посетители узнают об ученых, открывших человечеству дорогу в космос. Кроме того, там расскажут о предприятиях, которыми эти люди руководили.

"Здесь представлены макеты спутников и автоматических межпланетных станций, ракет-носителей и двигателей для них, в разные годы ставших настоящими прорывами в истории практической космонавтики. На экскурсии участникам расскажут о людях, никогда не бывавших за пределами Земли, но сделавших все для того, чтобы это стало возможным для других", – говорится в сообщении.

В частности, гостям предложат познакомиться с разработками Сергея Королева, Валентина Глушко, Владимира Бармина и других конструкторов. Помимо этого, на экспозиции представлены их личные вещи.

Экскурсия будет интересна как школьникам, так и взрослым, поскольку организаторы намерены рассказать, как обеспечивается работа космодрома "Байконур", как устроен самый мощный на сегодняшний день жидкостный ракетный двигатель и многое другое.

Отмечается, что 12 января первые 20 посетителей смогут побывать на экспозиции бесплатно.

Ранее сообщалось, что школьников из регионов привезли на экскурсии в Москву. В рамках программы подросткам показали павильон "Космос", "Техноград" ВДНХ, а также сводили на экскурсию в парк "Зарядье".