Поохотиться на лосей в Подмосковье можно до 15 января

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15 января в Подмосковье завершается осенне-зимний сезон охоты на лосей, напомнили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В ведомстве уточнили, что речь идет о лосях в возрасте до года. 31 декабря завершился срок охоты на благородного и пятнистого оленей, взрослого лося, косулю и кабана.

В осенне-зимний сезон охоты, который открылся 1 октября, разрешалось добыть 883 лося, 175 косуль, 93 благородных оленей и 124 пятнистых оленей.

В этот сезон лимит добычи лося был увеличен на четыре особи, благородного и пятнистого оленя – на две и 20 особей соответственно, лимит добычи косули снижен на три особи.

Ранее в Иркутской области возбудили дело о незаконной охоте с возможным участием главы региона Сергея Левченко.