Возбуждено дело о незаконной охоте с возможным участием главы Иркутской области

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области. По данным Генпрокуратуры РФ, участвовать в этом мог глава региона Сергей Левченко.

Материалы прокурорской проверки направили в органы дознания, а те уже после их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота".

Проведена проверка, в ходе которой установлено, что 5 января 2017 года неизвестные без разрешительных документов охотились с огнестрельным оружием и добыли медведя и других диких животных.

Также ими нарушен приказ Минприроды "Об утверждении правил охоты", которым установлен период охоты. Злоумышленники причинили ущерб на сумму более 90 тысяч рублей.