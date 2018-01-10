Температура воздуха в Москве превышает норму на 4–6 градусов

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Температура воздуха в столице превышает норму примерно на 4–6 градусов. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Норма для 10 января составляет 8,8 градуса мороза. В среду столбики термометров поднимутся до минус трех – минус одного градуса мороза. В течение дня в столице будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

В четверг сохранится морозная погода, пройдет небольшой снег. Днем будет облачно с прояснениями.

Настоящие морозы придут в столицу 13 января. На Старый Новый год температура приблизится к средним многолетним показателям – 13–15 градусам мороза.