В среду москвичей ждет небольшой снег и мороз

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Небольшой снег и легкий мороз ожидаются в столице 10 января. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра.

В течение дня температура воздуха составит около 2–3 градусов мороза. По данным метеорологов, показатели все еще превышает норму на 5–7 градусов. Также горожан предупреждают о гололедице.

Днем будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. В четверг сохранится морозная погода с небольшим снегопадом. Днем будет облачно с прояснениями, температура составит от минус двух до нуля.

На старый Новый год Москву ждут настоящие морозы. По предварительному прогнозу, 13 января температура приблизится к средним многолетним значениям – минус 10 в Москве и до минус 14 в области. При этом будет почти чистое небо, много солнца и мало снега.