В среду москвичей ждет небольшой снег и мороз

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Небольшой снег и легкий мороз ожидаются в столице 10 января. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра.
В течение дня температура воздуха составит около 2–3 градусов мороза. По данным метеорологов, показатели все еще превышает норму на 5–7 градусов. Также горожан предупреждают о гололедице.
Днем будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. В четверг сохранится морозная погода с небольшим снегопадом. Днем будет облачно с прояснениями, температура составит от минус двух до нуля.
На старый Новый год Москву ждут настоящие морозы. По предварительному прогнозу, 13 января температура приблизится к средним многолетним значениям – минус 10 в Москве и до минус 14 в области. При этом будет почти чистое небо, много солнца и мало снега.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: