Маленькая панда из Московского зоопарка начала самостоятельно вставать на четыре лапы

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Маленькая панда, которая родилась в Московском зоопарке, начала самостоятельно вставать на четыре лапы, заявила в своем телеграм-канале гендиректор зоопарка.



"На первом видео уже виден прогресс. Малышка встает на четыре лапы. На втором видео игра с мамой", – прокомментировала видеоролики Акулова.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке в конце августа 2023 года. Сейчас уже свыше 250 тысяч человек поучаствовали в выборе имени для маленькой панды.

Отмечается, что для москвичей предложили десять вариантов имени. Среди них есть русские – Маша и Катюша, а также китайские – Сяо Мо, Цзин Дин, Бай Хоа, Хон Син и другие.

Москвичи приняли участие в выборе имени для панды из столичного зоопарка