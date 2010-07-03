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Общество

13:54

Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков

общество культура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова сделала признание в том, что употребляла наркотики. Об этом информирует "Мир 24".

В интервью для телеканала исполнительница заявила, что на протяжении недолгого времени употребляла легкие наркотики. Свой поступок она обосновала тем, что "должна была все попробовать".

"Пока я не попробую, я никому не верю. Я попробовала и поняла, что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет. Это не стоит того, чтобы платить такую непомерную цену", – рассказала Казанова.

В настоящее время артистка ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, кроме того, увлекается вегетарианством и йогой.

Ранее Сати Казанову обокрали на 250 тысяч рублей. Выяснилось, что вором оказался водитель артистки.

"Московский патруль": певицу Сати Казанову обокрали на 250 тысяч рублей

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