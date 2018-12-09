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Москва 24

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Общество

09 декабря 2018, 00:00

Расчехляйте лыжи: москвичей ждет "снежный удар"

общество погода

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 9 декабря, москвичам следует готовиться к "снежному удару". По прогнозам синоптиков, умеренный снегопад начнется в столице после 09:00 и продлится до утра 10 декабря, что поспособствует увеличению высоты сугробов.

"Снежный покров вырастет с нынешних 14 сантиметров до 17–19 сантиметров, а это опережает климатический график – обычно такие сугробы вырастают уже в канун Нового года", – рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец "Вечерней Москве".

Днем температура воздуха будет держаться на отметке до –5 градусов в столице, по области — от –2 до –7. Давление продолжит снижаться и опустится до 739 миллиметров ртутного столба. В целом, синоптик прогнозирует погоду в воскресенье по типу "европейской" зимы.

"Это легкий бодрящий мороз и снег – идеальная погода для катания на лыжах или прогулок в парке", — заключил Евгений Тишковец.

А уже 10 декабря москвичей ждет оттепель — температура в некоторых районах поднимется до плюсовой отметки. Мокрый снег местами будет переходить в дождь.

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