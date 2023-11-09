Россиян предупредили о неожиданном признаке онкологического заболевания

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Если у человека меняется голос на более высокий, "писклявый", то это может свидетельствовать о появлении опасного онкологического заболевания – лимфогранулематоза. Об этом пишет Daily Mail.

Недуг еще называют лимфомой Ходжкина, который представляет собой тип лимфомы, при котором раковые клетки разрастаются в определенном типе белых кровяных телец, называемых лимфоцитами. В частности, при таком заболевании можно заметить увеличение лимфатических узлов – маленьких биологические фильтров.

Такие узлы служат "пропуском" для потока лимфы, в своих структурах они затормаживают патогены, которые впоследствии разрушаются защитными клетками – лимфоцитами. Ученые отмечают некоторые симптомы такого недуга: лихорадка, ночная потливость и потеря веса.

Однако говорить о наличии этого заболевания может в том числе изменение голоса, говорится в материале. Зачастую защитные лейкоциты начинают чрезмерно размножаться и собираться в определенных частях лимфатической системы. Это может стать причиной безболезненного отека лимфатического узла в подмышечной впадине, паху или на шее.

Воспаление таких узлов на шее в сопровождении с изменением голоса появляется при прогрессировании онкопроцесса на голосовые связки. Из-за такого голос становится тонким, отмечается в статье.

Ранее врач-оториноларинголог Валентина Лагутина рассказала, что шепот, курение, стресс и сухой воздух способны стать причиной осиплости и огрубления голоса. В частности, курение разрушает процесс клеточного питания слизистой глотки и гортани, поэтому после происходит процесс разрыхления в горле.

"Доктор 24": сиплый голос