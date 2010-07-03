Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

Россиянин Денис Лисов с тремя дочерьми прилетел из Москвы в Хабаровск, передает телеканал Москва 24.
В местном аэропорту семью встретили представители министерства социальной защиты края, родственники и журналисты. Семья приняла решение остановиться в селе Скворцово.
"Не были дома семь лет. Чувствую себя нормально. Но перелет семичасовой, и там еще. Устали. Сначала отдохнем, потом будем продолжать дела делать. Самое основное сейчас – школа, детский сад, мне на работу устроиться, бытовые вопросы решить", – цитирует РИА Новости слова Лисова.
Ранее власти региона заявили, что окажут всю необходимую помощь семье, в частности устроят детей в детский сад и школу.
3 ноября Денис Лисов вместе со своей семьей прилетели из Варшавы в российскую столицу. В 2012 году уроженец Хабаровска вместе с супругой переехал в Швецию, но через два года женщина тяжело заболела. Органы ювенальной юстиции посчитали, что глава семьи в одиночку не справляется с родительскими обязанностями, забрали троих дочерей и поместили их в замещающую семью выходцев из Ливана.
Во время очередного визита к девочкам Лисов забрал их и уехал в Польшу, где и был задержан по международному ордеру. Шведские власти потребовали возвращения детей. Однако суд Польши принял решение о сохранении целостности семьи.
Также судья отметил, что дети очень привязаны к отцу и находятся с ним в безопасности, в отличие от приемной семьи. В суде указали, что детей поместили в мусульманскую семью с чуждой для них культурой и религией. Это могло негативно повлиять на их здоровье и психику.
Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. В Варшаве он получил несколько предложений работы, ему было предоставлено жилье.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила благодарность представителям власти Польши за то, что приняли решение в пользу сохранения семьи.
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