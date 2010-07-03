Дождь и до семи градусов тепла ожидается в столице в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода, небольшой дождь и до 7 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу, 9 ноября.

Как сообщает портал "Метеоновости", столица и область будут находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона и влияния теплого фронта с запада.

Синоптики отмечают, что ветер в субботу будет преимущественно юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Такая же температура ждет москвичей в ночь на воскресенье, а вот уже днем 10 ноября воздух в столице прогреется до плюс 11 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности на субботу. Специалисты подчеркивают, что погода потенциально опасна из-за сильного ветра.