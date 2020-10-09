500 стажеров присоединились к соцкомплексу Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В учреждениях столичного комплекса социального развития в качестве стажеров начали работать 500 выпускников московских колледжей и вузов. Перед этим они прошли отборочные этапы в проекте стажировок "Москва – добрый город", рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для участия в данной программе подали заявки более 1400 выпускников. Были отобраны 500 ребят с самыми лучшими результатами в тестировании и онлайн-собеседованиях. Мы уверены, что эта стажировка будет фундаментом их дальнейшей карьеры", – отметила она.

Участник проекта "Москва – добрый город" может выбрать одно из 11 направлений и стать специалистом центра "Мои документы", сотрудником образовательной сферы, социальным помощником и так далее. Уточняется, что во время стажировок ребята получают официальное оформление в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы департамента труда и социальной защиты населения. Кроме того, присоединиться к программе могут и выпускники с инвалидностью.

Подробнее о проекте можно узнать на его официальном сайте.

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