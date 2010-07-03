Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в доме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
В Роспотребнадзоре рассказали об оптимальном температурном режиме в жилых домах. Советы специалистов опубликованы на сайте ведомства.
Как напомнили эксперты, "существуют нормативы, при которых человеку находиться в жилом доме комфортно и безопасно для здоровья". В частности, в холодное время оптимальная для жилых комнат температура составляет от +18 до +24 градусов. В теплый период допустимая норма равна +20–28 градусам, уточнили в Роспотребнадзоре.
Если в помещении слишком жарко, у людей снижается работоспособность, они быстрее чувствуют утомление. При повышенной температуре в доме растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему и риск простудиться из-за угнетения иммунной системы, предупредили специалисты.
Чрезмерный холод в квартире также опасен. Он повышает риск заболеть острыми респираторными инфекциями, такими как ринит, бронхит, пневмония, ангина, а также способен усугубить течение хронических заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и диабет.
Низкая влажность, в свою очередь, негативно влияет на кожу и слизистые оболочки: высыхая, они перестают защищать организм от проникновения бактерий и вирусов. Высокая влажность, в сочетании с повышенной температурой воздуха, также ведет к ухудшению общего состояния человека. Сырость в квартире способствует появлению серой плесени, которая поражает мебель, стены и потолки, сказано в сообщении ведомства.
Как отметили в Роспотребнадзоре, создать оптимальные для жильцов параметры микроклимата в доме обязаны коммунальные службы и управляющие компании. Нормативы по температуре и влажности в жилых помещениях прописаны в законе, а их нарушение ведет к административному наказанию, напомнили в ведомстве.
Жильцы также должны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха в доме, добавили специалисты Роспотребнадзора. В частности, в холодное время года нельзя оставлять открытыми окна в подъезде, запрещено демонтировать вентиляционные короба, самовольно срезать или наращивать секции батареи, а также объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями.
Накануне заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что Москва перейдет на автоматизированную систему отопления в течение пяти лет. После внедрения "умного" отопления автоматические краны будут сами регулировать температуру в доме и подавать сигнал на ТЭЦ, пояснил заммэра.
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