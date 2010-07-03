Пернатая столовая: где москвичам покормить парковых жителей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Департамент культуры Москвы и Мосгорпарк рассказали, в каких парках можно встретить тех или иных птиц и белок, чем их кормить, а также как самостоятельно повесить скворечники, синичники и бельчатники.
В Парке Горького и в Нескучном саду живут белки, утки и синицы. На территориях находится множество кормушек. В партере Парка Горького и Нескучного сада можно найти более 20 подвесных скворечников и 15 стоячих бельчатников.
На Голицынском и Пионерском пруду, а также возле входа в Нескучный сад есть автоматы с кормом (стоимость порции 100 рублей).
В Нескучном саду и на Воробьевых горах можно повесить самодельные кормушки. В парке "Фили» места для кормления крылатых рассредоточены по всей территории. Посетители могут повесить дополнительные рукодельные скворечники и синичники в любом месте. Для крепления необходимы ленты, бечевки и веревки вместо гвоздей и шурупов.
На прудах в усадьбе Воронцово живут утки, в зоне дубравы обитают белки. Пушистых жителей угощают орехами и семечками. Для уток лучше купить специальный корм (50 рублей за порцию) в автомате возле Большого Воронцовского пруда. На территории парка также можно вешать свои кормушки.
На территории музея-заповедника "Царицыно" живут белки и птицы (лазоревки, дрозды, зяблики, поползни, дятлы, пищухи, зарянки, дубоносы, щеглы, зеленушки, чомги и другие). Кормушки размещены по всей территории. Порцию корма можно приобрести в автоматах около Плотинных и Покровских ворот.
В парке "Северное Тушино" обитают белки и утки. Белок разрешено угощать своими продуктами, а для уток лучше приобрести специальный корм (50 рублей порция).
В Перовском парке за главной сценой находится большой бельчатник. Кормить их запрещено, но благодаря большим окнам можно понаблюдать за их играми. Для птиц гости парка вешают самодельные кормушки. Администрация парка просит не использовать системы крепления, которые могут навредить дереву (гвозди, шурупы, проволоку).
В Парке Победы кормушки находятся напротив аллеи Солдат, аллеи Молодоженов, детской площадки и аллеи Памяти. В этих маленьких домиках питаются белки и птицы, поэтому нужно быть внимательней с выбором корма. Чтобы повесить свою кормушку, нужно обратиться в администрацию парка.
Птицы и белки живут в парке "Кузьминки" и на экологической тропе в Усадьбе Деда Мороза. Их можно кормить разрешенными продуктами и фотографировать. В "Сокольниках" основные кормушки для птиц и белок находятся в районе Золотого пруда. На остальной территории можно встретить небольшие скворечники.
Кто обитает в столичных парках
Главный скворечник в парке "Красная Пресня" расположен возле памятника Ленину. Сюда часто прилетают синицы, трясогузки и другие пернатые гости. Гости могут также разместить свои кормушки.
В Измайловском парке покормить птиц и белок можно у здания дирекции парка и возле старого дуба на Центральной площади. Угощения посетители приносят с собой. В Таганском и Детском парке имени Прямикова кормушки размещены в самом центре. Сюда белки и птицы прибегают за угощением чаще всего.
Мосгорпарк уточнил, что радовать пернатых и пушистых обитателей парков можно ограниченным списком продуктов.
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