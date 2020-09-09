Эксперт рассказал, можно ли оставлять ложку в чае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Чайный эксперт Денис Шумаков рассказал, почему многие считают, что ложку в чае оставлять нельзя, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По его словам, наши предки могли использовать для изготовления чайных ложек металлы, которые могли повлиять на вкус чая. Сейчас же такие приборы уже не используют.
"Современные ложки совершенно нейтральны. Повлиять на вкус чая они могут, если до этого вы что-то другое ими мешали. Пластиковые ложки чаще всего тоже относительно нейтральны", – считает эксперт.
По словам специалиста, оставленная ложка все-таки может помешать насладиться напитком, поскольку она не только гремит и выпадает при поднятии чашки, но и может поранить лицо или глаза.
Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам не употреблять крепкий чай более четырех раз в день.
Специалист объяснила, что в основном это касается людей с высокой нервной возбудимостью, повышенным давлением, а также тех, кто имеет ряд психических заболеваний. Соломатина напомнила, что в чае, в особенности в зеленом, содержится кофеин. При этом врач не стала отрицать, что чай богат витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами.
В Роскачестве рассказали о вреде холодного чая и кофе в жару
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: