Эксперт рассказал, можно ли оставлять ложку в чае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чайный эксперт Денис Шумаков рассказал, почему многие считают, что ложку в чае оставлять нельзя, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, наши предки могли использовать для изготовления чайных ложек металлы, которые могли повлиять на вкус чая. Сейчас же такие приборы уже не используют.

"Современные ложки совершенно нейтральны. Повлиять на вкус чая они могут, если до этого вы что-то другое ими мешали. Пластиковые ложки чаще всего тоже относительно нейтральны", – считает эксперт.

По словам специалиста, оставленная ложка все-таки может помешать насладиться напитком, поскольку она не только гремит и выпадает при поднятии чашки, но и может поранить лицо или глаза.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам не употреблять крепкий чай более четырех раз в день.

Специалист объяснила, что в основном это касается людей с высокой нервной возбудимостью, повышенным давлением, а также тех, кто имеет ряд психических заболеваний. Соломатина напомнила, что в чае, в особенности в зеленом, содержится кофеин. При этом врач не стала отрицать, что чай богат витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами.