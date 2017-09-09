Тепло и сухо будет в Москве в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Теплая и сухая погода установится в Москве в День города, сообщает Гидрометцентр России.

Утром возможен туман. Днем же ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 17–19 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

В воскресенье станет теплее – 20–22 градуса днем, но пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер достигнет скорости 5–10 метров в секунду.

Двухдневный День города стартует в столице 9 сентября. Мероприятия сегодня и завтра пройдут во всех округах города. В программе – концерты, ярмарки, музыкальные фестивали, мастер-классы, литературные чтения, спектакли и фейерверк. О самых интересных событиях читайте в нашем материале.