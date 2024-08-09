Депутат Буцкая попросила Роспотребнадзор проверить женские средства гигиены на мышьяк

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Роспотребнадзор должен проверить женские средства гигиены на содержание токсичных металлов вроде мышьяка, ртути, цинка, никеля и свинца. Такое предложение направила в ведомство депутат ГД Татьяна Буцкая.

"Важно получить точные данные, являются ли средства личной гигиены, которые продаются на территории России, безопасными для использования", – написала она в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнула. что исследование нужно провести, чтобы защитить женщин репродуктивного возраста. Поводом для беспокойства парламентария послужила статья в журнале Environment International, где ученые нашли вредные вещества в 14 популярных брендах женских тампонов.

По одной из версий, загрязнения со свинцовых заводов попадали на соседние хлопковые поля, продукция которых потом шла на создание изделий. Вторым вариантом появления токсичных материалов сочли добавление красок и отбеливателей, в составе которых могли быть вредные примеси.

