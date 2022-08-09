В Москве госпитализировали 360 человек с коронавирусом за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За прошедшие сутки в Москве срочная медицинская помощь потребовалась 360 пациентам с коронавирусом. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в Москве за прошедшие сутки составило 4 781. За минувшие 24 часа в столице болезнь побороли 5 717 человек, умерли 17.
За весь период пандемии в Москве от коронавируса выздоровели 2 645 383 жителя. Общее число умерших с начала пандемии достигло отметки 44 600 человек.
Сутками ранее в столице госпитализировали 316 человек с коронавирусом. Общее количество выявленных в столице случаев заболевания днем ранее составило 5 241. Уточняется, что 24 часами ранее от коронавируса в столице выздоровели 2 845 человек, 18 умерли.
До этого врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, у кого к осени будет самый высокий уровень иммунитета. Состояние иммунитета взрослого россиянина к началу осени будет определяться тем, отдохнул он летом или нет.
Летом надо успеть отдохнуть, потому что не просто так говорят, что все болезни от стресса. В этом есть доля правды, потому что повышенный уровень гормонов стресса подавляет иммунитет и приводит к развитию хронических заболеваний, поделился специалист.
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