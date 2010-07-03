В Индии не могут поставить диагноз юноше с раздувшимся животом

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Врачи не могут поставить диагноз молодому индийцу, у которого до аномальных размеров раздулся живот, сообщает Daily Mail.

Первые симптомы у Суджита Кумара появились в семь лет. С тех пор его живот продолжал расти. Это не только доставляет юноше дискомфорт, но и вызывает боли.

Никаких сопутствующих заболеваниям ЖКТ симптомов не выявлено. Молодому человеку выдали направление на эндоскопию в Нью-Дели, на денег на поездку у него нет.

Ранее британский журналист Майкл Бюерк предложил властям Соединенного Королевства перестать помогать тем, кто страдает от лишнего веса.

По мнению журналиста, ожирение не болезнь, а слабость, а значит, правительство не обязано тратить деньги на лечение полных людей.