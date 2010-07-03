В Британии журналист посоветовал властям не тратиться на полных людей

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Скандальное заявление о полных людях сделал известный британский журналист Майкл Бюерк, сообщает сайт "Комсомольской правды". Телеведущий предложил властям Соединенного Королевства перестать помогать тем, кто страдает от лишнего веса.

По мнению журналиста, ожирение не болезнь, а слабость, а значит, правительство не обязано тратить деньги на лечение полных людей. "Вы толстые, потому что слишком много едите!" – обратился Бюерк к соотечественникам с проблемой лишнего веса. "Насколько полные обходятся дороже стройных?" – задал провокационный вопрос журналист. "Сколько придется потратить, если вместо того, чтобы умереть от сердечного приступа в 52 года, они дотянут до постепенной деградации в старости, требующей десятилетий дорогостоящего ухода", – категорично заключил он.

Другой довод Бюерка оказался не менее шокирующим. По его словам, преждевременная смерть от ожирения якобы сэкономит бюджет и спасет Великобританию от перенаселения.

Резкие высказывания журналиста появились на фоне ужасающей для страны статистики. В начале августа британская служба здравоохранения сообщила, что ожирением страдает почти каждый третий взрослый житель королевства и каждый пятый ребенок младше 11 лет.

Ранее сотрудники Национального института здравоохранения США заявили, что употребление обработанной пищи приводит к активному распространению ожирения, а свежие продукты, наоборот, помогают поддерживать тело в тонусе.