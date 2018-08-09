Назван покупатель крупнейшего российского бриллианта

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Крупнейший российский бриллиант "Династия", который ранее выставила на аукцион компания "Алроса", был приобретен ювелирным домом Mouawad Group.

"В "Династии" нас привлекло не только его прекрасное качество, но и история, а также то, что это крупнейший и наиболее ценный бриллиант из когда-либо проданных "Алросой", – заявили руководители Mouawad Group Фред и Паскаль Муавада, передает портал Arabianbusiness.

Бриллиант "Династия" − огранки Triple Exсellent (самое высокое качество огранки), традиционной круглой формы с 57 гранями, весом 51,38 карата и с качественными характеристиками D, VVS1.

Ранее сообщалось, что это был последний из пяти камней коллекции "Династия". Общая сумма выручки компании составила около десяти миллионов долларов.

В январе 2018 года на шахте Летсенг в африканском Лесото добыли один из самых крупных алмазов в истории массой 910 карат. Самородок обладает очень высокой степенью прозрачности и окраской – это присуще самым ценным минералам такого типа. Точная цена неизвестна, но она может превысить 50 миллионов долларов.

Обнаруженный алмаз – пятый в истории по размерам. Его опередили только "Куллинан" (3 106 каратов), "Наш свет" (1 109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов).